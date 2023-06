esaminati e sbrindellati

Domani è il solstizio d’estate, la giornata mondiale dello yoga, della musica e della giraffa nonché la festa della Guardia di Finanza. Qui oggi abbiamo portato su dalla cantina i ventilatori, Sneddu ha fatto gli orali degli esami di terza media e il grande ha preso trenta in Psicologia sociale. E io mi sento un po’ Cornelia la madre dei Gracchi, un po’ accaldata è un po’ sopraffatta dalle cose da fare in questo scampolo di un mese magnifico.

Sneddu ha scoperto la socialità indefessa, il centro estivo sfrenato dell’oratorio e forse altro che non è dato sapere. “Come ti senti?” “Bene. Libero e un po’ vuoto”. È sempre più alto, sempre più magro. L’altro giorno ho trovato nella galleria del mio cellulare una foto della sua tartaruga addominale. Ignoro come ci sia arrivata.

Per il grande, fino all’anno scorso, la scuola era una grande seccatura e l’obiettivo era la linea di galleggiamento. Oggi era seccato di non avere preso la lode. E io ancora non ho metabolizzato il passaggio da Mister Hyde a dottor Jekyll.

Il medio è in Sardegna, in barca, ospite di un amico, in uno di quei posti sardi che iniziano con “Porto” e sono frequentati dai vip. Ha guidato un gommone e sostiene che sia un’esperienza senza ritorno.

Mister I è a Roma tutta la settimana, tra economisti romani. Sta dallo zio con l’orecchino al naso e dalla sua fidanzata senza orecchino al naso. Pare che parli molto con i gatti sul terrazzo. Più di quanto i gatti gradiscano.

Nonna J è a Salonicco, con le amiche. Quella donna ha più energie di tutti noi insieme.

Io conto i giorni (3) alla fine della sveglia radiofonica all’alba, per questa stagione.

