questo fine settimana

Ho visto il pesce appeso a essiccare. E il giorno dopo l’ho assaggiato. Pensavo peggio ma la mia accezione di bontà risiede altrove.

Ho partecipato a una gita alla

penisola di Reykjanes che è la zona più giovane di questo paese bambino. La guida, non potendo accompagnarci a visitare il vulcano perché l’area è stata chiusa per sicurezza, ci ha portati in giro con l’unico scopo di ingannare il tempo. Ha imboccato sterrati chiusi dalla polizia, ha devastato il cambio del pulmino, ci ha mostrato crepe e crepacci vulcanici. In quel giro a caso ha perso due signori australiani che non sono riusciti a raggiungere la cima di una collina ripida e hanno rinunciato. O si sono persi. O sono stati spazzati via dal vento forte. Non sappiamo.

Per cinque ore di peregrinazione insensata la guida non si è premurata di trovare un bagno. Ma era un uomo e ha fatto pipì per strada.

Nel frattempo abbiamo visto un lago profondo, la resistenza dei fiori, sorgenti sulfuree che sfrigolavano e un fulgido esempio di sciatteria e mancanza di cura.

Poi, finalmente trascorse cinque interminabili ore in balia del caso, siamo andati alla Blue Lagoon che è un lago di acqua di mare blu lattiginoso, che arriva a 38 gradi da 900 metri di profondità. Una grande spa all’aperto in cui persino Mister I, maschera di bellezza in faccia e drink in mano, ha trovato una perfetta felicità borghese, salvo qualche ambizione di fare il capo della laguna e delle sue regole.

Poi, questa mattina, in aereo da Milano, è arrivato il grande, con i calzoni corti, gli occhi blu e l’aria stralunata. E tutto – il pesce secco, l’incuria della guida, gli australiani rapiti dagli elfi, le sorgenti geotermiche – sono arretrati sullo sfondo. Domani prenderemo l’auto in affitto, recuperemo Sneddu e il medio dal campo estivo ambientalista e andremo all’avventura.

