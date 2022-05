È il regalo da Mister I a me per Natale: un weekend a Napoli. Siamo atterrati alle 2 passate, in ritardo. Mister I faceva il capo del mondo e aveva fame. “È sicuramente là la fermata dell’Alibus per il centro” ha dichiarato nell’inferno del traffico aeroportuale. “Sicuro? A me sembra qui”. “Certo che sono sicuro. Presto, attraversiamo”. Aveva torto e hanno perso il bus.

Poi ha mangiato un panino e due sfogliatelle e si è calmato.

Il b&b è una meraviglia.

“Ho scelto bene!” gongolavo, perché la selezione è stata fatta (da me) dopo un lungo e maniacale studio comparativo.

Lui ha risposto che aveva scelto bene lui peeché l’idea del viaggio era sua quindi ogni merito andava a lui. Io dovevo solo essere felice e dire grazie spesso.

“Per carità, questo lungomare è carino ma vuoi mettere quello di Bari?”

“Qui c’è il Vesuvio e Castel dell’Ovo”

“E allora? A Bari c’è ‘nterra la lanza. E poi il mare lì è aperto, qui c’è un golfo claustrofobico…”.

Discutere con un suprematista barese è inutile.

La signora del bar storico dove hanno preso un caffè alla nocciola mi ha regalato un piccolo posacenere con il nome del locale sopra. “Mi stai simpatica. E poi sorridi. Mi piacciono le persone che sorridono”.

Mister I ha commentato che a Milano queste cose non potrebbero mai succedere perché siamo ingrugniti e sordidi. Mica come al Sud dove i commercianti sanno fare i commercianti.

Alla fine abbiamo fatto 21.800 passi e non abbiamo ancora veramente iniziato il weekend.

to be continued.