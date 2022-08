come rimini

Fritture e zucchero. Molto zucchero. Queste le caratteristiche della cucina scozzese la cui massima espressione sta nelle barrette di Mars fritte. Lo ha detto Amy, la nostra guida scozzese che ieri ci ha accompagnati per St. Andrews insieme ad altri 17 gitanti come noi. La bibita locale per chi non beve whiskey si chiama Irn Bru ed è una sostanza arancione analcolica gassata al sapore di Big Babol. Mister I l’ha voluta assaggiare perché, nei posti che gli piacciono, prova tutto. E poi ha riassunto così il suo amore per questo popolo rispetto a quello irlandese che pure è tra i suoi preferiti: “L’Irlanda per me è come la BAT, provincia di Barletta Andria Trani. La Scozia invece è come la provincia di Bari”.

Saint Andrews si chiama così perché, secondo la leggenda, ospitò le reliquie del santo. Qui c’è il più antico campo da golf del mondo. Per poterci giocare bisogna prenotarsi un anno prima. C’è chi tenta la fortuna e si mette in fila la sera prima e aspetta tutta la notte sperando che si liberi un posto. Qui si giocava già dal 1400, ma non le donne. La prima arrivò nel 1857 e tutti le dicevano che il golf nuoceva gravemente alla salute femminile. Oggi quando ci sono gli Open di golf, in questa città di 17.000 abitanti e 9.000 studenti, arrivano 300.000 persone.

L’università di St Andrews è la terza più antica del mondo anglosassone. Anche lei risale al 1400. La guida a un certo punto si è fermata e ha indicato una residenza universitaria. “Qui abitarono per un anno William e Kate, i futuri sovrani di Inghilterra”. Non ha detto Regno Unito, ma Inghilterra.

Mister I e io dopo la visita siamo andati in una piccola spiaggia battuta dal vento. C’erano 14 gradi, piovigginava. “È un po’ come la loro Rimini qui”. Proprio.

La cattedrale risale al 1160 (“100 anni dopo la basilica San Nicola a Bari”) e fu distrutta dai protestanti. Le rovine bastano a togliere il fiato.

Abbiamo pranzato nel posto più squallido di Scozia. Accanto al porto in secca pieno di alghe, ai tavolini di plastica di un baracchino che vendeva secchielli e palette per la spiaggia e gelati Carte d’Or insieme a patatine fritte, hamburger di pollo e zuppa di patate. A volte lo squallore raggiunge vette così sublimi da diventare splendore. Sulla spiaggia bambini giocavano a cricket. E in fondo c’era un villaggio di bungalow verdi di lamiera. Più che bungalow erano prefabbricati brutti. Sembravano la roulotte di Maeve in Sex Education. Tuttavia accanto a ogni casetta era parcheggiata una Audi o un’altra macchina che Maeve non si sarebbe mai potuta permettere. Nella Rimini scozzese si usa così.

Alla fine Mister I si è tagliato i capelli da un barbiere turco con cui è diventato amico. Io ho mangiato un intero sacchetto di caramelle mou scozzesi. Non fritte.

