esperimenti

Non ero mica tranquillissima. Negli ultimi diciannove anni non eravamo mai stati lui e io da soli per più di tre giorni. Anzi, è falso: nel febbraio del 2007 Mister I era andato in Giappone per lavoro una settimana e io lo avevo accompagnato lasciando gli hobbit, allora solo due, con i nonni e tirandomi il latte mattina e sera per non perderlo. Ma era stata una parentesi psichedelica ormai troppo remota.

Appena abbiamo capito che lo hobbit grande non ci avrebbe seguito in vacanza e che il medio e Sneddu sarebbero andati in campi estivi residenziali e li avremmo visti di rado, ho cominciato ad avere pensieri. Mi domandavo se ci saremmo annoiati senza il quotidiano circo dei figli. Se saremmo riusciti a ridere,a riempire i vuoti, a stare bene. Perché non siamo più quelli di prima, che viaggiavano in treno in una sola cuccetta, che erano piccoli e leggerissimi, così leggeri che bastava un po’ di vento a farci volare.

Ci siamo ritrovati prima a lavorare nel mezzo del nulla irlandese, con cani, cavalli e la vicina di casa Cliona con il suo soda bread e le sue torte. Poi a Londra, in un appartamento vicino al London Bridge con lui che usciva la mattina per andare all’università e tornava il pomeriggio. Infine a St Andrews, in Scozia, con il mare del Nord, il vento, la bevanda al gusto di Big Babol e il cielo drammatico.

Lui si sveglia all’alba e io no. Io faccio yoga e lui no. Lui parla con i suoi colleghi via Zoom e io no. Lui non smette mai di lavorare io invece sì. Lui è suprematista pugliese e io no. Lui non mangia i dolci e io sì. Lui è austero e io meno. Lui fa il Sudoku e io meno. Lui mangia il cioccolato amaro al 100% io lo trovo raccapricciante. Io cucino. Lui fa le lavatrici. Io faccio il letto. Lui pulisce per terra.

Abbiamo dei riti: pranziamo insieme, facciamo una passeggiata prima di cena, vediamo mini serie tratte dai libri di Harlan Coben. Ridiamo molto, parliamo in una lingua solo nostra, ci vogliamo bene. Il sabato e la domenica andiamo alla scoperta del mondo e camminiamo chilometri come facevamo quando eravamo piccoli.







