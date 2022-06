In questo preciso momento Mister I sta mangiando riso al curry in un qualche tugurio londinese insieme al suo nuovo compagno di casa. Sneddu è appena arrivato a Milano Marittima, ospite del suo migliore amico. Lo hobbit grande sta tagliando i capelli al medio nella vasca da bagno coperta da numeri de Il Manifesto arretrati di Mister I.

“Fammi solo metà testa”.

“Quale metà?”

“Quella anteriore. Dietro lasciameli lunghi. Deve essere una cosa ridicola. Una cosa che quando uno mi vede dice: non è normale”.

“Perfetto”.

Il grande, che ha il piglio dell’hair stylist delle dive più che del maturando, ha promesso che, se gli avesse dato accesso alle chiome, avrebbe rivelato al fratello la scelta universitaria. Io la cononoscevo già ma sono stata interdetta dal comunicarla a chicchessia.

Sono seduta per terra sulle piastrelle del bagno, accanto a loro. Li guardo e li ascolto con un certo ammirato disagio. Consapevole che si tratta di un momento speciale. Qualsiasi sia l’accezione di speciale.

Il medio è inguardabile e, forse proprio per questo, molto soddisfatto.

