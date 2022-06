sarebbe bello dormire

Ho mal di schiena. Non posso fare yoga per almeno dieci giorni e questo, in un equilibrio precario, basta a scatenare corto circuiti fisico-emotivo-esistenziali. Mister I è a Londra. Il medio sfuggente e ribelle è appunto fuggito al lago con amici. Non risponde ai messaggi. Il grande è in trance pre-maturità. Dovrebbe studiare ma invece prova a ottenere lo Spid (senza riuscirci perché la tecnologia non è tra i suoi talenti e nemmeno andare in posta) e si lamenta per il caldo. Sneddu ha avuto il cellulare ed era felice. Lo abbiamo preso ricondizionato, quindi usato. Non funzionava bene. Lo abbiamo restituito. Io mi sono mortificata, lui no, ha detto “pazienza”. Ora aspetta che arrivi il prossimo ricondizionato, sperabilmente sano. Ha avuto una pagella stellare ma non si scompone. Giovedì partirà per il mare con un amico.

Mi sono ricordata che giugno è un mese difficile.

Perché sono stanca, stravolta e non riesco a dormire. Perché tutto questo andare e venire familiare mi massacra e invece dovrei gioire e battere le mani a ogni volo fuori dal nido. Perché tutti partono e nessuno mangia i quintali di frutta che ho comprato. Perché, da free lance, del dopo l’estate non vi è mai certezza. E non so se vorrei restare o cambiare o scappare.

