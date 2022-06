segni dei tempi

Abbiamo fatto una piccola spedizione. Nonna J, lo hobbit di mezzo (in modalità agnello sacrificale, espiatore di peccati passati presenti e futuri) e io. E siamo venuti al castello di Artù. Anche Mister I sarebbe dovuto essere qui.

Ma ieri sera il suo volo da Londra, dopo cinque ore di attesa, è stato cancellato. Pare che qualcuno al gate piangesse per il nervoso o lo sconforto o tutti e due. Manca il personale di terra, dicevano. E pure quello di cielo, anche se dubito si chiami così.

Mister I è stato poi dirottato su un altro volo, questa mattina. Quando è atterrato a Malpensa, poco fa, hanno tenuto i passeggeri dentro l’aereo sulla pista per oltre un’ora. Nessuno ha pianto, o forse qualcuno sì ma di nascosto. Il bus non arrivava. “Manca il personale di terra. Sarà così tutta l’estate”.

Tornando a noi e al castello di Artù: c’è un grande giardino pieno di alberi. Nonna J sa i nomi di tutti. Io riconosco solo le magnolie. Ogni tanto di notte arrivano i cinghiali e fanno disastri.

Ero seduta a un tavolino a guardare il prato e le piante che non so come si chiamano. Lavoravo perché lo stressometro è a livelli importanti e non riesco a rilassarmi mai, nemmeno se mi impegno con tutte le mie forze.

È comparso un signore che conosco dal 1994 forse. Si occupa del giardino e di altre faccende. Non ci vedevamo da tantissimo tempo. In mezzo c’è stato il Covid e circa un triennio di rispettive vite.

Ho fatto ciao con la mano, sorridendogli da lontano. Lui mi ha risposto a gesti. “Come va?” gli ho chiesto gioviale senza ricordarmi se ci dessimo del tu o del lei.

“È finito il gas”. Non ha aggiunto altro. Ed è andato via.

Sarà così tutta l’estate. Sono i tempi, dobbiamo abituarci.

