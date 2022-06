prima degli esami

Domani lo hobbit grande avrà il primo scritto della maturità. Oggi per oltre sette ore, dalle due alle nove di sera passate, è mancata l’elettricità in tutto il quartiere. Quando lui ha tirato fuori le candele e si è fatto un altarino per il ripasso dell’ultimo minuto, la luce è improvvisamente tornata e dalle finestre tutte intorno si è levato un grande “ohhhh” di sollievo.

Gli altri maschi non c’erano a presenziare alla cena del candidato. Ci siamo fatti i tranci di salmone, l’insalata e molte congetture sugli argomenti della prova di italiano. Lui vorrebbe un tema sulla guerra in Ucraina ma chissà.

“La famiglia di fronte ha ordinato la pizza alla salsiccia. E noi… forse ti meritavi qualcosa di più glorioso la sera prima dell’esame”. “Sono contento così”. Poi ha voluto sparecchiare anche se gli avevo detto che avrei fatto io. L’ho osservato da vicino, anche se era buio.

Mi è sembrato grandissimo e piccolissimo.

