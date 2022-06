All’età di 12 anni e mezzo, alla fine della seconda media, Sneddu ha avuto il suo cellulare. Negli ultimi due anni ha usato il mio e quello di Mister I per comunicare con il resto del mondo già dotato di telefonino. Ai nostri due numeri arrivavano inviti a scendere in cortile, a giocare a Fortnite, a condividere i compiti. Arrivavano meme demenziali, battute insensate, quintali di nefandezze preadolescenti. Ma tutto questo è finito.

“Moh, finalmente posso uscire da tutte le chat di Sneddu! Smetterò di ricevere questa marea di cacate!” ha esultato Mister I (con l’insolita delicatezza di non farsi sentire da lui), brandendo il suo cellulare in aria.

Tuttavia l’uomo non ha una grande dimestichezza con lo strumento e spesso ne fa un uso scomposto e improprio.

“Inizio con la chat della classe! ‘Seconda C’, Elimina! Che liberazione!”

“Aspetta, come ‘elimina!’?”

“Mi sono tolto dalla chat. Ho fatto ‘elimina’”

“Devi fare ‘esci’, non ‘elimina’”

“Ho fatto ‘elimina’. E allora?”

Mister I ha eliminato la chat della classe. Due anni di messaggi, fotografie, ricordi. In fumo. Una ventina di ragazzini evaporati in un tocco. Sneddu era furioso. Io ero incredula.

“Chiedi scusa, almeno”

“Per cosa?”

Share this: Twitter

Facebook

Mi piace: Mi piace Caricamento...