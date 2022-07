out of my comfort zone

Ogni tanto tocca uscire. Dalla comfort zone. Tocca abbandonare la strada maestra, gli automatismi, le sicurezze, le scarpe morbide, il lessico familiare, i gesti consueti, i pensieri dritti, il divano, i compagni di viaggio. Quest’anno mi è successo quando è finita una collaborazione in cui stavo comoda e ne è iniziata una nuova più grande di me e per questo terrificante.

Da otto anni a questa parte poi mi capita sempre tra giugno e luglio, quando con la radio, si va in riviera. E io nemmeno da piccola sono mai andata in riviera. E lì non valgono le regole che imparo in inverno. Ce ne sono sempre di nuove e diverse. È c’è chi è nel suo e chi, come me, si sente un pesce fuor d’acqua e rimpiange la routine, lo studio senza finestre, i consueti attrezzi della cucina. In un giorno solo mi sono trovata su un palco dentro un concerto all’alba e dentro un concerto serale. A dire e fare cose che mi somigliano pochissimo. Perché se fosse per me me ne starei a fare le mie cose, con Sneddu che mi chiede se nel mondo ci sono più ruote o più porte e mi sfinisce finché non troviamo un accordo, con il medio che fa i biscotti, con il grande che diventa grande e con Mister I che prova a comandare.

Il giorno dopo in riviera sono stata catapultata su un campo rovente a commentare una partita di calcio benefica sotto un sole a picco, senza sapere nemmeno le regole più sceme.

Poi uno dice: ho la frullosi. È normale. Non sono mica nata per queste cose qui, io. Sono nata per leggere, scrivere, fare le torte e forse lo yoga quando non mi distruggo da sola.

Eppure a volte, uscire dalla comfort zone, fa bene. Quasi dovrebbe essere obbligatorio. Per sentire che alla fine si riesce. Che là fuori si può osare e magari è pure divertente per un po’. Poi però si torna a casa.

