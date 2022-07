Lo hobbit grande ieri alle 1030 circa, con l’orale della maturità, ha finito il liceo. Mentre lui sosteneva un esame che i più ricordano come una pietra miliare della propria esistenza, in Irlanda il medio suonava Beethoven con le banane e Sneddu creava fuochi verdi in laboratorio. Mister I era a Londra ad assistere al declino di un leader tracotante e io a Roma a parlare di donne a commercialisti uomini. Una famiglia di sciagurati. Di quelle che, quando ricevi un Oscar, un Nobel, un’onoreficienza o il premio per il torneo di scopa condominiale, dici: “Ce l’ho fatta nonostante loro”.

Il maturando, nella sua veste di maturato, ha così iniziato le vacanze della sua estate più gloriosa. A parte una settimana con gli amici in un’isola di sfrenatezza e perdizione e una puntata dai congiunti in Salento a fine agosto, il giovane ha deciso che resterà a Milano, complici anche i test d’ammissione di una facoltà ancora ignota ai più.

“Ma come? Potresti fare un viaggio! Scoprire posti nuovi, partire all’avventura…”

“Quando mi ricapita di avere la casa libera?”

“Certo, la casa libera non è male però potresti anche…”

“Madre! Per 19 anni mi avete costretto a viaggiare in lungo e in largo come una trottola insieme a voi. Adesso basta. Voglio stare fermo”.

Mister I, al telefono sospira e ripete ossessivamente: “Puoi portare il cavallo all’acqua ma non puoi costringerlo a bere”.

Io domani lascerò il giovane al suo destino di autogestione. Già mi manca ma non è reciproco.

