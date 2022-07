In fila per salire sull’aereo, da Londra a Cork, Mister I e io ci siamo baciati. Dietro di noi una signora ha dato di gomito all’amica. “Love birds” le ha detto.

In Irlanda stiamo in una casetta con le travi al soffitto e fuori dalle finestre i cavalli e le mucche, il prato tagliato, un panorama di cielo e nuvole. La padrona di casa si chiama Cliona e abita accanto. Ci regala soda bread e marmellata di arance ancora tiepidi. Al mercato ci compra foglie misteriose con cui non so giocare e allora butto tutto a bollire e faccio una frittata verde. Cliona e suo marito hanno due cani, Coco e Larry. Mister I ha sempre detto che se a casa nostra entrasse un cane uscirebbe lui. Però per Coco ha perso la testa e quando si sveglia la mattina chiede “dov’è il mio cane?”. Lavoriamo dalle otto del mattino alle otto di sera. Come due pazzi. Entrambi abbiamo preso più impegni di quanto sarebbe stato sensato. Ma stiamo bene lo stesso con Cliona, le verdure misteriose, Coco, Larry e il piumone per dormire la notte. Perché fa freddino in effetti. E il freddo, insieme a una pioggia ogni tanto, è un gran privilegio. La sera, prima di dormire, vediamo una serie ambientata in Irlanda del Nord. Si chiama The fall. Non male. Forse un po’ lenta. Ma qui la lentezza si sposa bene con il paesaggio.

Il medio e Sneddu durante la settimana stanno al campo estivo. Hanno il cellulare un’ora al giorno e poi basta. I contatti sono sporadici e frammentari. “Stanno pulendo le stanze perché la gente vomita” il medio non spiega mai niente. Al massimo allega un selfie in cui ha gli occhi chiusi. Sneddu si è fatto male a un dito giocando a palla. Le sue comunicazioni sono meno stringate ma ugualmente criptiche. “Mi han portato dalla nurse. Tutto okay. Hanno cacciato dei francesi perché non parlavano inglese. Oggi è movie night”.

