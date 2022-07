gli irlandesi sono belli

Il suprematismo barese di Mister I lo rende sprezzante verso la più parte di luoghi, usi e costumi non pugliesi

Milano fa schifo, Napoli è troppo barocca, Torino troppo fredda, Roma troppo grande, Firenze troppo snob, Venezia splendida ma non per viverci. Il suprematismo esce poi da confini nazionali e devia il suo sguardo superiore all’estero. Sempre relativamente alla Puglia, la Francia è sopravvalutata, la Spagna è tracotante, la Gran Bretagna decadente, la Germania deprecabile, l’Olanda spocchiosa, il Portogallo triste, gli Stati Uniti ingiusti, il Giappone remoto, l’India difficile, la Cina ambigua, la Russia feroce.

Esistono tuttavia città e paesi amici del suprematista, nei confronti dei quali esercita la medesima benevola indulgenza adottata per la grande terra natìa. Queste selezionate località possono avere meriti ideologici, etnici, folcloristici, affettivi o anche solo di imperscrutabile affinità. Lì si mangia inevitabilmente benissimo, gli abitanti sono irresistibili, i paesaggi incantevoli, la natura commovente, la lingua divina, anche contro ogni sensata evidenza. Nei confronti delle terre gemellate Mister I è positivo ed entusiasta ai limiti della faziosità. I luoghi amici sono luoghi dell’anima e si contano sulle dita di una mano: Siena (per trascorsi universitari), Cuba (c’è bisogno di spiegarlo?), alcuni stati dell’America Latina (per pregresse rivoluzioni o strenue resistenze all’oppressore) e l’Irlanda.

L’Irlanda gli piace perché ha una storia di povertà e sorprusi e perché si è affrancata dal dominio inglese. Gli irlandesi gli stanno simpatici perché “sono come noi” e perché parlano gaelico “che è uguale al barese”.

Sabato lasceremo questo paese e questo popolo (con cui, dovendo lavorare, abbiamo interagito pochissimo, fatta eccezione per i due adorabili padroni di casa dispensatori di pane, dolci e gentilezze). Mister I è triste.

