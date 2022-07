La nostra padrona di casa in Irlanda si chiama Cliona. Ha un marito allevatore di mucche e cavalli, una figlia a Dublino, un figlio a New York, due cani, Larry e Coco (anche se Mister I è convinto che Coco sia sua), alcuni gatti e una casa grande e bellissima che era di sua suocera. Noi abitiamo accanto, in quello che lei chiama cottage. Cliona in queste due settimane ci ha regalato il suo soda bread, una torta con le ciliegie, la sua marmellata di arance, dei brownies; mi ha offerto di prendere le erbe odorose del giardino (se solo sapessi giocarci, con le erbe odorose…). Cliona è la donna ideale. E l’altra sera ci ha invitato a cena. “Something simple” ha detto. Ho fatto una crostata.

Gli irlandesi sanno apparecchiare la tavola per bene con i piatti belli, il vino bianco, rosso, la birra, i calici, i tovaglioli uguali alla tovaglia, le candele, la grazia e la cura.

Gli irlandesi sanno cucinare. O almeno Cliona sa cucinare.

menu:

1 bruschette con pesto e pomodorini

2 rucola con mele scottate, formaggio blu e aceto balsamico tutto disposto come una piccola commovente sculturina

3. costolette di agnello con piselli, fagiolini e carote al vapore conditi con una salsina verde alla menta

4. patate al forno più buone della storia delle patate al forno buone

5. lamponi con panna montata, mousse di cioccolato, gelato fatto in casa.

5 bis. la nostra crostata, poverina

A tavola abbiamo parlato dell’automazione nellla mungitura, di Covid (Cliona è farmacista per il servizio sanitario irlandese, oltre che cuoca e padrona di casa e donna ideale, ed è responsabile delle vaccinazioni nella zona), di un accordo tra Irlanda e Stati Uniti per i neo laureati che voglio andare in America ma Trump lo ha tolto e ora non c’è più, di boarding school che sarebbero i collegi ma sono molto più comuni qui. Abbiamo anche parlato di bambini con la nostalgia di casa, di Puglia (ma dai!), di dolci tipici e di inquilini strani.

Era tutto buono e bello. Abbiamo invitato Cliona e il marito a trovarci a Milano. “Su, venite anche se è una citta orrenda. Portate anche il mio cane Coco”, Mister I ha le parole giuste per ogni occasione.

Siamo diventati un po’ amici.

Io però a un certo punto della cena misono distratta perché Cliona ha tirato fuori un aggeggio bellissimo. Una frusta per montare la panna. Era rossa, splendida, con queste magnifiche fruste rotanti che hanno trasformato la panna in un blocco compatto e invincibile. E ho pensato che io delle fruste così perfette non le ho mai avute. E che mi farebbero comodo, proprio rosse come quelle di Cliona. E niente. Non sono riuscita a pensare ad altro. E nemmeno adesso in effetti penso ad altro. Faccio finta di vivere la mia vita. In realtà penso solo alle fruste elettriche di Cliona.

Share this: Twitter

Facebook

Mi piace: Mi piace Caricamento...