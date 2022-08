Mister Brown, il nonno, ha compiuto gli anni. Super W, la nonna, ha preparato le torte e insieme hanno scritto e recitato un dialogo intorno alla strada da percorrere insieme. Alla fine però la nonna si è commossa e il dialogo ha deragliato un po’. Si è commosso lo zio con l’orecchino al naso che non riusciva più a parlare e quando si è ripreso ha dichiarato di essere diventato un mollacchione. Si è commossa la zia matta che ha letto una storia su un condor e un colibrì che si incontrano a metà strada. Perché ogni anno Mister Brown per il suo compleanno inchioda i partecipanti alla sua festa a un tema e bisogna fare i compiti. Quest’anno il tema era “la strada”. E ogni volta anche io mi commuovo un po’ perché nessuno si ribella o si sottrae e ognuno fa il suo dovere e si cimenta e arriva con una cosa preziosa e intima e pensata anche se magari in vacanza non c’è mica tanta voglia di fare i compiti.

Ieri, mentre tutti si commuovevano, pensavo che l’emotività collettiva, e maschile in particolare, è un esempio magnifico per gli hobbit che imparano la liberatoria normalità del piangere.

Per il resto si fanno le cose del mare e della vacanza. Spiaggia, chiacchiere, libri, bagni, stupidera, gelati, bighellonamento, poca roba che meno è più si sta bene. Per questo latito. Perché per ricaricare le pile serve silenzio.

