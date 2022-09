Qualche mese fa, in un weekend in cui Mister I e io eravamo distratti, quei buontemponi degli amici degli hobbit si sono presentati a casa nostra, probabilmente per una festa non autorizzata, con un pacchetto. Quel pacchetto conteneva una raccapricciante bambola gonfiabile che non è stata prontamente gettata nell’immondizia indifferenziata (no, non va nella plastica, mi sono informata) né donata a un estimatore, ma, appunto, gonfiata ed esibita nel suo raccapricciante orrore. Nei giorni successivi per fortuna lei è sparita. Io ero convinta che si fosse bucata e me ne sono scordata senza rimpianti. Fino a ieri, quando il grande, in vista del test online per l’università oggi, ha dovuto, obtorto collo, svuotare la sua piccola stanza e liberare la sua grande scrivania dalle decine di inutili carabattole accumulate. “Non puoi presentarti in video con questo caos. Il tavolo e tutto quello che c’è intorno devono essere puliti e decorosi. Metti tutto in camera mia”. Lui, brontolando, ha trasferito libri, quaderni, pesi, elastici e anelli per work out, un punching ball. Poi ha ricontrollato lo schermo del computer, ha alzato un sopracciglio, si è girato, si è alzato e si è diretto verso l’angolo tra la libreria e il muro. “Mi ero dimenticato di lei. Forse è meglio farla sparire”. Ha estratto la bambola dal suo anfratto, l’ha portata nella mia stanza, l’ha accomodata e l’ha mollata lì.

Sono 48 ore che ogni volta che la vedo (praticamente in continuazione) mi dimentico della sua presenza, della sua anima di pvc, della sua totale innocuità. E mi viene un coccolone.





