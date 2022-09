in questi giorni ho imparato

In questi primi giorni di scuola, di radio, di compiti a casa, di routine che riprende, di frigorifero pieno, di tempo che manca, ho imparato alcune cose.

Esistono due tizi che sono famosissimi (a dire dei miei colleghi) e di cui ignoravo l’esistenza. Uno canta Shakerando che è una canzone che se non l’hai mai sentita significa che vivi come uno stilita, su una colonna nel mezzo del nulla. L’altro canta Rozzi, che sta per Rozzano che è un comune della periferia sud di Milano dove abitava un fidanzato che mio padre non approvava. Questo che canta Rozzi, sempre secondo i miei colleghi “è proprio il top”.

Puoi scoprire, un martedì mattina, di avere sotto il tuo tetto un figlio fuori sede perché, per improntitudine, non ha superato il test dell’università che voleva fare a Milano. E puoi passare dallo sconforto, alla rabbia, a una matura consapevolezza transitando dalle capocciate contro il muro del bagno.

Svegliarsi alle cinque, invece che alle quattro, è bellissimo. E dà tutta un’altra prospettiva sulla giornata che arriva.

A settembre viene un po’ da dire sì a tutti perché non ti ricordi che i primi di ottobre sei già l’ombra di te stesso e soffri di tachicardia e secchezza delle fauci.

Le zanzare sono feroci, la doccia deve essere brevissima e le luci vanno spente perché, come dicono altrove, winter is coming.

Share this: Twitter

Facebook

Mi piace: Mi piace Caricamento...