coping mechanism

Il giorno dopo le elezioni che hanno consegnato un paese intero a Giorgia Meloni e ai suoi amici, ognuno in famiglia mette in atto le strategie che più gli somigliano.

Mister I conta i voti, li divide per regione, per comune, per quartiere. Li moltiplica per numeri casuali, li eleva a potenze mostruose per amplificare l’abisso. Non si capacita. Fa un Sudoku hard in sei minuti, per diperazione più che per abilità. Discute animatamente al telefono con Super W, sua madre. Sullo stesso lato della barricata, si accapigliano in una guerra tra litigiosi sconfitti.

Lo hobbit grande, al suo primo voto politico, si aggrappa al “poteva andare peggio” in una pervicace resistenza mezzopienista. Questa sera è andato al cinema a vedere un film francese. Lui odia i film francesi.

Il medio ha passato il pomeriggio al collettivo della scuola. Si candiderà al consiglio di istituto. A cena sembrava più alto e più pazzo del solito. Dopo mangiato ha dichiarato che sentiva il bisogno di preparare dei muffin con una nuova ricetta e si è chiuso in cucina.

Sneddu oggi è rimasto a casa perché la sua scuola è seggio elettorale. Ha suonato il pianoforte tutto il giorno. Non succedeva da novembre del 2020 quando nella stanza accanto avevamo tutti il Covid e lui pensava che saremmo morti.

Io vivo in una realtà parallela. Rimuovo la presa di coscienza. Mi rifiuto di pensare alle conseguenze a breve e lungo termine di tutto questo. Faccio il cambio di stagione, mi metto a testa in giù, poi mi accascio nella posizione del cadavere.

Stamane, nella classe del medio, l’insegnante di greco ha fatto l’appello. «Wahed» ha chiamato. Omar Wahed era assente. «Ma come? Lo hanno già portato via?» ha domandato il professore. Poi ha cominciato la lezione.



