Per quasi dodici anni, ogni settimana, 4.000 battute. In 4.000 battute c’è molto spazio: ci stanno fragole, figli, marito, posto fisso e partita Iva, felicità, paure, rivoluzioni, perdite, cambiamenti, sogni. Quelle 4.000 battute hanno rappresentato, per dodici anni, la mia misura del mondo, l’unica in cui stare veramente comoda.

Oggi esce Elasticamente parlando, una selezione delle circa 600 rubriche (4.000 x 600 = 2.400.000, un numero terrificante), uscite per D La Repubblica da febbraio 2010 a novembre 2021.

Nella foto di copertina, la stessa che per molto tempo ha accompagnato la mia pagina, ho lo sguardo allucinato di chi non sa bene cosa stia succedendo. È l’immagine migliore che potesse rappresentarmi.

Per me questo libro è insieme un viaggio e una casa. Spero possa esserlo un po’ anche per voi.

Grazie a chi mi ha accompagnato in questo numero terrificante di battute e in questo tratto di strada.

