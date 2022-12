Ehi tu, che sei ufficialmente entrato nell’adolescenza. È successo all’improvviso qualche mese fa, da un giorno all’altro. Lo sapevo ma non ero preparatissima. La sera eri un bambino di gommapiuma, la mattina un ragazzo spigoloso. La sera ero quella che risolveva i problemi, la mattina ero il problema. Del resto, è così che funziona, è così che si cresce.

Tu, sottile e allampanato, in un corpo in divenire che lievita a dismisura sotto i nostri occhi. Hai la grazia delle creature acerbe e il disorientamento di chi si sorprende allo specchio.

Tu, sornione e affilato, che taci e osservi il mondo divertito e ci stupisci per quel sarcasmo impietoso, quell’umorismo puntuto.

Tu, che hai una testa logica e razionale e sai sciogliere grovigli facendone linee dritte. Che non indulgi alla sfrenata fantasia ma preferisci la verosimiglianza. Che giochi con i tuoi fratelli finalmente guardandoli negli occhi.

Tu, che suoni il pianoforte con approccio scientifico, costante e preciso. La tua maestra dice che devi solo lasciarti un po’ andare. E ha di certo ragione.

Tu, che sei piccolo e grande, hai piedi enormi e guance morbide, parli con il vocione e sei dotato di un tocco delicato, di un’attenzione accogliente. Tu, che ti aspetti le coccole ma non le vuoi, che ti allontani e ti avvicini, che esci con i tuoi amici, prendi il metro e ti senti un adulto. Tu, che hai scoperto il tennis, che ami The last of us, videogioco crudele, che ascolti il rap, che, sobrio e gaudente, plani sulla vita leggero, cogliendone l’incanto.

Tu che chiacchieri, commenti, elabori, ti apri e ti chiudi. Tu, Sneddu, Sneddino, Sneddulone, che oggi hai 13 anni e già voli. Continua così, che sei una meraviglia.

Tanti auguri

la tua mamma

