Egitto, giorno 5. Auguri

Siamo a Luxor. Oggi ci siamo svegliati alle cinque. Perché Osama ha detto che dovevamo muoverci prestissimo per vedere la Valle dei Re, la Valle degli artigiani e la Valle delle Regine prima che arrivassero gli altri turisti. Aveva ragione. A volte, di fronte a una meraviglia, le parole impallidiscono. E allora è meglio limitarsi a guardarla.

Però oggi è l’ultimo dell’anno e qualche parola va spesa.

Di gratitudine per chi si prende cura di noi, per chi ci vuole bene, per chi si fa carico degli affanni, per chi ci sopporta, per chi ci offre un’opportunità, per chi in noi ripone fiducia, per chi non si stanca di starci vicino, per chi ci ha scelto e per chi ci ha trovato e se ne è fatto una ragione.

Di buoni propositi. Perché guardare il futuro con fiducia è il motore della vita.

Di auguri. Per un 2023 di bellezza, di felicità, di pensieri belli e magari un po’ lenti. Perché la lentezza è sottovalutata. L’ho imparato in questo viaggio. Per un 2023 che ci stia simpatico, finalmente.

Buon anno.