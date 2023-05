nell’acquario

Oggi sono stata nel mio vecchio liceo, che è poi anche quello dei miei figli, per fare una lezione-laboratorio di giornalismo e scrittura autobiografica. Avevo molta ansia da prestazione. E mentre pedalavo verso la scuola mi domandavo perché mai avessi accettato. Gli adolescenti mi terrorizzano. Forse perché, avendone in casa, conosco il loro sguardo giudicante, il potenziale sprezzo, l’aria annoiata, la sonnolenza, la voracità. So esattamente che pesci sono e le insidie del loro acquario.

Ho accettato l’invito perché, se non lo avessi fatto, mi sarei sentita un essere umano orrendo. Ma come? Hai detto no alla tua scuola, per giunta pubblica? Hai detto no alla richiesta di parlare di un giardinetto che hai coltivato ossessivamente negli ultimi 17 anni? Ma allora sei proprio schifosa. Ecco. Ho accettato perché non volevo farmi dare della schifosa dal mio super io.

È stato bello.

Abbiamo anche fatto un esercizio di scrittura. Poi insieme abbiamo letto quanto prodotto. È difficilissimo mettersi in gioco. Eppure, adolescenti giudicanti, annoiati, sprezzanti e tutto il resto, si sono buttati. Bum, quel che succede succede, ciao. È finito subito e alla fine ero un po’ triste. Siamo tutti usciti dalla comfort zone e abbiamo scoperto che lì fuori è divertente.

Ero talmente agitata che non ho pensato alla valenza simbolica di un ritorno nella propria scuola, dall’altra parte della barricata.

Come minimo stanotte sognerò la maturità. Nel sogno sarò un’impostora e qualcuno se ne accorgerà.

