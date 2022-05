Verso mezzogiorno, questa mattina, è arrivata l’ansia. Mi sono sentita caricata di tutto il peso del mondo, da sola, a casa mia, all’improvviso. Ho pensato che non sarei mai riuscita. A rispettare gli impegni presi, a finire i lavori iniziati, a cominciare quelli nuovi, a essere puntuale, a fare le cose bene, ad affrontare le incognite, a mangiare sano, a vedere gli amici, a fare le torte e la lezione di yoga, a leggere, a guadagnare abbastanza, a vivere. “Sei talmente stanca che non riesci a dormire” diceva mia mamma quando ero piccola. Che a pensarci è un controsenso ma oggi lo dico io ai miei figli e anche a me stessa e mi sembra disperatamente logico. Così, a furia di stanchezza, mi si è chiuso lo stomaco, mi è venuta la frullosi e ho iniziato ad annaspare. Sono andata alla rierca di conforto da Mister I che era alla scrivania, davanti al computer, con quell’aria che non si capisce mai se è dentro una conference call, o una lezione, o una formula matematica a sei incognite o l’instagram di Diletta Leotta (naturalmente con il mio account e siccome non sa usare i social ogni tanto mette cuori a caso alle sue eroine, a mio nome). Insomma sono andata da lui e gli ho rovesciato addosso il peso della mia angoscia e delle mie scadenze. E lui ha detto cose consolatorie a caso tra cui “Al massimo puoi lavorare in agosto quando siamo in Puglia”. E io sono cascata ancora più in fondo al pozzo. Lo avrei divorato seduta stante, capelli, occhiali e Instagram di Diletta Leotta compresi. Invece sono andata nell’altra stanza e ho sbattuto la porta. E oltre all’ansia avevo il magone e l’invidia per quella solidità coriacea, quella razionalità implacabile, quello che non sono io. Devo dormire. È l’unica soluzione. Datemi una botta in testa, delle pillole, l’omino del sonno, i funghetti magici, una tisana alla nutria del naviglio. Purché funzioni.

