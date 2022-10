con quella faccia un po’ così

Siamo andati a Genova, nel fine settimana del compleanno rotondo di Mister I. Ci siamo andati tutti insieme, con gli hobbit, gli zii e i nonni. La zia matta è arrivata a Milano da Bruxelles e si è presentata con una torta in testa e occhiali a cuore nella stanza dove Mister stava insegnando microeconomia online ai funzionari del governo inglese. È entrata cantando “tanto auguri e te”. Lui voleva inabissarsi nel pavimento. I funzionari invece hanno cantato con lei. Da quel momento è cominciata la festa.

In albergo lo zio con l’orecchino al naso e la zia senza orecchino al naso ci hanno fatto trovare sul letto in camera un 50 gonfiabile gigantesco. Mister I si è tuffato tra il 5 e lo 0 ed è rimasto lì, tronfio.

La Camera di Commercio di Genova ha sede nel palazzo della famiglia De Ferrari che aveva un caveau in cui teneva tutti i soldi e le ricchezze. L’unico ad avere la chiave di questo deposito era il nonno che era solito a chiudersi lì dentro per contare il suo tesoro. Un giorno si sentì male nel caveau ma nessuno poté entrare per soccorrerlo. Morì lì dentro, lui, i suoi soldi e la sua chiave in un unico esemplare.

Genova è struggente e malinconica, con i suoi vicoli, i suoi palazzi dei Rolli, la sua cattedrale, il suo porto, la sua focaccia, le sue acciughe ripiene e la sua farinata. Genova ha dato i natali alla Venere di Botticelli, che si chiamava Simonetta Cattaneo, e vicino a Genova nacque la mamma di Frank Sinatra che forse per questo aveva una passione per il pesto. “Genova ha il fascino di una città del Sud, però è a Nord”, ha detto la zia matta. Il medio a un certo punto ha preso un autobus e da solo è andato a vedere il bar di “4 amici al bar”. A Genova c’è un ascensore liberty gratuito che porta a un panorama commovente, c’è il museo del mare che parla di accoglienza e migrazioni, c’è Boccadasse che toglie il fiato.

Bisogna tornarci ogni tanto a Genova, altrimenti viene la nostalgia.

Share this: Twitter

Facebook

Mi piace: Mi piace Caricamento...